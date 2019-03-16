成為金門首位女立委 陳玉珍：不排除重回國民黨

2019-03-16 19:33

〔記者吳正庭／金門報導〕金門立委補選結果出爐，無黨籍陳玉珍在6名候選人中脫穎而出，成為金門第一位女性立委，她說，進入立法院後，將以改善金門醫療作為優先爭取目標。對於違紀參選遭開除國民黨籍，陳玉珍說，正向黨部提出申訴，未來不排除重回國民黨。

金門立委補選6搶1，選情緊繃，開票過程峰迴路轉，國民黨洪麗萍、無黨籍陳滄江、無黨籍蔡西湖及無黨籍陳玉珍，一直在領先群互相競逐，一直到開票約30分鐘，陳玉珍才開始甩開對手，競選總部約於傍晚5點15分燃放鞭炮，自行宣布當選，總部內外聚滿道賀人潮。

去年宣布退出民進黨的陳滄江，頻頻以「這一次選會做事的人」為競選主軸，但在藍營為主的金門，仍難擺脫「綠色」陰影糾纏，儘管選前聲勢看漲，最後仍以第二高票落選。

國民黨洪麗萍則以「努力不夠」向選民致歉，強調這次選舉已帶來正能量，至於明年是否捲土重來？她說會尊重黨的安排。

根據初步統計，金門立委補選投票率打破歷年新低，僅21.21％，各候選人得票數1號洪麗萍5681、2號陳滄江6020、3號蔡西湖5175、4號盧冠宇570、5號洪志恒240、6號陳玉珍7117。

陳玉珍曾任3屆金門縣議員，國立台灣大學中文系學士、日本九州大學國際公法碩士、北京大學國際經濟法法學碩士。

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