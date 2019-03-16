立委補選「保二」 卓榮泰臉色仍凝重：下一波挑戰更大

2019-03-16 20:07

首次上稿 19:05

更新時間 20:06

〔記者陳心瑜／新北報導〕全台4席立法委員補選，民進黨全國推出3名候選人，拿下新北三重、台南2席，保住原有民進黨席次。新北市第三選區立委當選人余天競選總部瀰漫勝選喜悅，但民進黨主席卓榮泰未見喜色，「因為後面的路還很長」，表示下一波將面臨更大挑戰。

卓榮泰今晚6點左右陪余天走上舞台，他受訪時說，比較惋惜的是，彰化的候選人黃振彥，因為他雖然一開始落後，但有在迎頭趕上。

卓榮泰日前接受廣播專訪時，談及韓流來勢洶洶，有感而發表示，「如果韓流來襲，我就不如歸去」，暗指如果新北、台南掉了其中一席，將要辭去黨主席負責。

卓榮泰今天受訪解釋，新北跟台南的立委選舉結果一如預期，兩位候選人也都很認真，只要沒意外，這兩席本來就在預估當中。

卓榮泰說，台南部分，行政院前院長賴清德、台南市長黃偉哲都很投入，三重昨天也是出動所有民進黨公職回防。

卓榮泰評論，今年1月27日民進黨贏了拿下台北立委補選後，就預測這場（3月16日）會遇到更大困難，可以預期對手將用盡各種方法，同樣的，下一波將有更大挑戰。

守住兩席，是否代表韓流減弱？卓榮泰說，已經不考慮這問題，「選民決定贏過我們的判斷」，民進黨走好往後的路，比較重要。

立委補選被視為2020大選前哨戰，被問到民進黨守下兩席，是否確保總統蔡英文連任之路？卓榮泰說，後天（18日）將啟動總統初選登記，人選會用民主、公平機制產生，任何候選人都足以代表民進黨爭取勝選。

至於是否擔心韓國瑜2020年回防？卓榮泰說，對手陣營可能會採取不同手段，因為已經經過一次考驗了，民進黨也會用新戰法面對選舉。

卓榮泰更充滿信心表示，有把握中國北京政府不敢再說他們再度取得海峽兩岸發展主導權，「我們成功守護台灣、守護民主！」

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