拿下4萬5000票就有機會當選 余天預計17：30現身競總

2019-03-16 17:08

〔記者陳心瑜／新北報導〕全台4席立委補選，新北市第三選區（三重103個里），共有國民黨鄭世維（52歲）、民進黨余天（71歲）還有無黨籍的蘇卿彥（80歲）等3位候選人，3位候選人的競選總部今天下午4時起也同步計票，民進黨候選人余天競選總部外封住一線車道，搭起舞台，由計票人員隨時回報票數，不少支持者聚集在余天競選總部外聆聽計票，目前余天小幅領先。余天預計5時30分現身競選總部。

新北市第三選區共195個投開票所，選舉人數為26萬1154人，以投票率4成估算，約拿下52230票就有當選機會，截止5點為止余天已獲得5截止下午5點，余天以5萬646票暫時領先鄭世維的4萬5776票。

新北市第三選區立委原為民進黨的高志鵬，高志鵬去年底被依貪汙治罪判刑4年6月、褫奪公權4年定讞，喪失立委資格，因此辦理補選。

雖然三重下著毛毛細雨，余天競選總部外有越來越多民眾聚集，目前有將近500名支持者。主持人報票宣布「余天穩定領先」，更高呼「暖流會戰勝寒流」，士氣高漲。

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