蔡英文對企業喊話 要對自己國家有信心

2019-03-16 15:50

〔記者蘇金鳳／台中報導〕總統蔡英文今天參加磐石會新舊會長交接，向企業界喊話，要對自己的國家有信心，投資台灣是給台灣最大信心的來源。

磐石會今天舉行新舊會長交接，總統蔡英文前往致詞，她表示，磐石會在中部產業重要性，無可取代的重要性，感謝磐石會對台灣的貢獻。

蔡英文表示，政府拼經濟不但是現在進行式，而且是有成果，看到產業界用實際行動展現對台灣經濟的信心。

蔡英文表示，有一件事最能表現出產業對台灣經濟的信心，就是「投資」，選擇投資在那裡是企業家最重要的商業決定，當企業家決心拿出資金，選擇投資標的及區域，代表產業界對當地發展的看法及未來商機所在。

蔡英文表示，今年開始政府加大力道，客製化及單一窗口方式，協助台商回台。

她並舉例，上星期政府剛宣佈巨大機械將要台灣，選擇到台中投資50億，才隔1週，幾天前新增生產汽車電子零組件的車王電子，也要回來台灣投資，也是選擇在台中投資，投資25億。

蔡英文向企業喊話，中部很重要，台灣也很重要「對自己的國家有信心」，事實擺眼前，看到這麼多投資台灣的例子，可以確定投資台灣是給台灣最大信心的來源。

蔡英文並表示，另一方面，代表執政前期努力把基礎的工作如五加二產業創新已看到成果，最好的例子是智慧機械。

她說，中部長久以來發展機械產業最重要的基地，透過中央跟地方合作，在台中的精密機械園區吸引很多外國廠商來投資，政府會讓經濟秉持穩定成長，一起拼經濟，為台灣賺錢。

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