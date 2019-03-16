投票日打著「國民黨」旗號粉專拉票 民進黨籲NCC、中選會調查

2019-03-16 14:34

〔記者蘇芳禾／台北報導〕民進黨發言人周江杰今（16）日召開記者會，譴責選舉投票日違法拉票及造謠行為，並鄭重要求NCC跟中選會以最嚴格標準立刻進行違法事證調查。

周江杰表示，有人向民進黨舉報，Facebook上有一個打著「國民黨」旗號的粉絲專頁在今天上午，也就是立委補選投票當日，發表貼文呼籲4個立委補選區的兄弟姐妹「票投中國國民黨就對了！」

周江杰指出，根據《選罷法》第56條第二款規定，投票日當天，政黨或任何人不得從事競選、助選等活動，包含網路、通訊軟體，都不能拉票、催票，否則依法可處50萬以上、500萬元以下罰鍰。

針對網路、通訊軟體投票日進行拉票行為，中選會也已經說明過，投票日當天，在臉書、Line的頭像、顯示名稱、簡介、通訊軟體，「呼籲大家去投票」沒有問題，但「千萬不能拉票、傳播、散布支持特定候選人、政黨資訊等競選、助選行為」，即使是Line私訊一對一拉票，經人截圖檢舉，查證屬實，就會有違反《選罷法》並被開罰的可能！

周江杰表示，今日投票日當天，發現臉書上有疑似像國民黨粉絲專頁，公開幫國民黨拉票的舉動，明顯已經違反《選罷法》規定。民進黨要求中選會必須趕快進行調查，並要求該貼文立即下架，避免影響投票結果。他也呼籲國民黨，如果這不是國民黨中央授意的助選行為，國民黨應該立刻提告自清，以正視聽。

周江杰表示，除了臉書上有疑似像國民黨粉絲專頁違法進行拉票，國民黨台南市黨部青工總會副總會長楊登台，今天在他個人臉書上發表貼文，為國民黨籍台南市第二選區候選人謝龍介公開拉票，也是明顯違法，要求中選會立刻進行違法事證調查，並要求該貼文立刻下架。

周江杰指出，昨天是這次立委補選可進行競選活動最後一天，依選罷法第56條第一款規定，政黨或任何人不得於競選或罷免活動期間之每日上午7時前或晚間10時後，從事公開競選、助選或罷免活動。

但昨晚中天電視台在晚上10點過後，也是選罷法明文規定不得進行競選活動的時間點，竟然透過「新聞龍捲風」的政論節目與國民黨籍台南市第二選區候選人謝龍介進行現場連線，疑似變相進行競選行為。

周江杰表示，民進黨在此嚴正地提出抗議，雖然謝龍介跟中天電視台在畫面上，用「台南市議員」，以及「韓總統」等詞彙，刻意避開可能違反選罷法規定，但連線時，謝龍介確實有說到跟316立委補選拉票有關的內容，如「...如果謝龍介明天落選，你還選什麼？...」、「...明天的選票確實事實是關鍵指標...」。

即便他們想走選罷法漏洞巧門，但事實上連線的謝龍介本人，在此次補選投票結束前，他確實是立委候選人，這是不爭的事實，不會因為畫面上用台南市議員，就可以改變他不是候選人的事實。

周江杰也提到，中天電視台跟謝龍介在這次補選過程中，不但用錯誤新聞消息傷害麻豆柚農，想影響選舉，到昨晚選罷法明文規定禁止進行競選活動時間，仍變相違反規定進行競選活動，民進黨鄭重要求NCC跟中選會以最嚴格標準針對中天新聞跟候選人本人進行違法事證調查辦理。

最後，周江杰補充，謝龍介今日稍早受訪稱「今早在台南知音還聽到陳菊秘書長催票」之說法，郭總部拿出廣告檔期表證明廣告依法播到15日22時止，並指出和電台確認後，確實今早未播出任何郭國文的廣告音檔；謝龍介自己違法在先，竟有臉造謠中傷，籲請謝龍介要指控也請提出證據，而不是到了投票日還在抹黑。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/