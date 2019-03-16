民進黨能守住2席？ 立委補選開票了

2019-03-16 16:10

〔即時新聞／綜合報導〕新北市第3選區、彰化縣第1選區、台南市第2選區與金門縣選區立委缺額補選在今天（16）投票，此次立委補選被視為是2020總統大選前哨戰，下午4點投票結束立即開票。

新北市第3選區由於前民進黨立委高志鵬因案入獄依法解職，出現缺額。這次由1號無黨籍蘇卿彥、2號國民黨鄭世維、3號民進黨余天角逐。

彰化縣第1選區因國民黨立委王惠美當選彰化縣長離職補選，此次由1號國民黨柯呈枋、2號無黨籍紀慶堂、3號民進黨黃振彥競爭。

台南市第2選區因民進黨立委黃偉哲當選台南市長離職補選，參選人數達6人，分別為1號無黨籍楊筱如、2號民進黨郭國文、3號無黨籍吳炳輝、4號國民黨謝龍介、5號無黨籍陳筱諭、6號無黨籍徐國棟。

金門縣選區因國民黨立委楊鎮浯當選金門縣長離職補選，參選人為1號國民黨洪麗萍、2號無黨籍陳滄江、3號無黨籍蔡西湖、4號無黨籍盧冠宇、5號金門高粱黨洪志恒、6號無黨籍陳玉珍。

四縣市最新開票狀況：

彰化縣立委補選即時開票最新戰況

新北市立委補選即時開票最新戰況

台南市立委補選即時開票最新戰況

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