盧秀燕：立委補選結果對「潛在總統候選人」有鼓勵作用

2019-03-16 15:33

〔記者蘇金鳳／台中報導］此次四席立委補選，藍綠拼全力輔選，台中市長盧秀燕今天受訪表示，國民黨若這次立委補選4席全上或奪下3席，顯示國民黨提倡的拚經濟、兩岸和平政策獲得認同，因為距離下屆總統選舉不到一年，自然會有連帶關係，因此國民黨的勝選，對「潛在總統候選人」有鼓勵的作用。

盧秀燕今天上午參加磐石會新舊任會長交接，受訪時表示，她在昨天晚間為新北立委補選候選人鄭世維輔選，與高雄市長韓國瑜同車，兩人有手拉手相互鼓勵，但未談總統選舉的問題。

盧秀燕表示，此次的立委補選，國民黨若能4席全上或當選四分之三，也就是3席以上，代表人民希望拚經濟的路線仍在持續中，更表示人民對國民黨提出拚經濟、不要政治、兩岸和平的路線是支持且歡迎。

盧秀燕強調，由於這次的立委選舉距離與明年總統大選不到一年，而且國民黨立委候選人也提出國家方向，因此跟明年的總統選舉當然有強烈連動關係，選舉的結果，也對潛在總統的候選人有參考依據。

盧秀燕強調，上次總統大選國民黨還曾面臨找不到人的困境，若國民黨在這次立委補選中獲勝，將讓總統候選人的一軍與其支持者都會士氣大振，也讓他們與其支持者對接下來投入大選更有信心、獲得鼓勵，這是好現象，對振興國民黨是不錯的鼓勵。

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