新北三重立委補選 民眾讚：投票速度快很多

2019-03-16 12:43

〔記者陳心瑜／新北報導〕全台4席立委補選，新北市第三選區（三重103個里），共有國民黨鄭世維（52歲）、民進黨余天（71歲）還有無黨籍的蘇卿彥（80歲）等3位候選人。選務人員觀察，今天天氣偏涼、僅一度有毛毛雨，沒有民眾偏好出遊的大太陽，投票率應不錯，可望達到3成。

新北選委會副總幹事黃堯章預估，下午6時應該就能完成開票。

新北市第三選區共195個投開票所，選舉人數為26萬1235人，與3個多月前的去年九合一選舉人數相差不遠。

兩位候選人余天、鄭世維，今天早上分別在蔡英文總統、前新北市長朱立倫陪同下，完成投票，雙方的競選總部今天下午4時也會同步計票。

選務人員觀察，這次新北立委補選只有1張票，其中三重光正里還有里長補選，頂多2張票，相比去年公投綁大選超過10張票，民眾投票心情都不錯「速度快很多」，早上投票的民眾年齡層偏高，年輕人不多。

新北市第三選區立委原為民進黨的高志鵬，高志鵬去年底被依貪汙治罪判刑4年6月、褫奪公權4年定讞，喪失立委資格，因此辦理補選。

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