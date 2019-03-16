內憂外患下兩會落幕 陸委會：中國充滿憂慮與不確定性

2019-03-16 13:07

〔即時新聞／綜合報導〕中國「兩會」15日正式閉幕，陸委會發言人邱垂正今日表示，今年中國兩會的相關報告與發言顯示，中國對未來充滿憂慮與不確定性，而中國當前面臨內外問題的根源在於政治體制、社會改革不足。另外，提及兩岸情勢，邱垂正呼籲，北京當局不要錯誤操作對台統戰分化、武力威嚇，應及早認清兩岸客觀現實。

綜合媒體報導，邱垂正今日上午在國立政治學國際關係研究中心舉辦的「習近平時代的中國：變遷與挑戰」研討會致詞時指出，有別於2017年中國19大時的雄心壯志，今年中國兩會的相關報告與發言，表明著中國除了受中美貿易爭端影響，內部發展轉型也面臨瓶頸，因此對未來充滿憂慮與不確定性。

邱垂正認為，中國當前內外問題的根源在於政治體制、社會改革不足，中國共產黨集權的結果導致缺乏監督制衡、決策容易偏差失誤，無法有效因應內部系統性風險與結構性矛盾，這使得社會健康穩定發展出現很大挑戰與困境。此外，中國錯誤的對外作為也引發區域緊張，更加大國際社會對中國共產黨霸權擴張的疑慮。

提及習近平日前對台提出的「習五點」，邱垂正說，中國各界在兩岸間有不少呼應「習五點」的言論，我方也了解大多是重複歌頌中國的既定對台立場，美化宣傳意圖消滅中華民國的一國兩制台灣方案，以及推進終極統一的民主協商，這些違反歷史潮流與台灣人民自由意志的主張，凸顯中國共產黨缺乏改善兩岸關係的智慧、缺乏對台灣社會的認識了解。

面對近期以來的中國對台作為以及日益嚴峻的兩岸情勢，邱垂正說，蔡總統在元月已就習五點宣示我方立場，提出「四個必須」、建立「三道防護網」，近來也召開國家安全會議提出反制一國兩制台灣方案的指導綱領。

邱垂正呼籲，北京當局應及早認清兩岸客觀現實，不要錯誤操作對台灣統戰分化、武力威嚇，才是真正有助於兩岸關係良性互動。

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