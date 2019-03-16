林飛帆返鄉參選立委？ 台南鄉親這麼看

2019-03-16 13:06

〔記者洪瑞琴／台南報導〕太陽花學運領袖林飛帆學成歸國，定居在故鄉台南，他昨日現身為民進黨新北三重立委補選候選人余天助講，引發外界關注是否參選第10屆台南立委選舉；據悉，時代力量已跟他接觸，其未來動向將對地方綠營選將造成衝擊，地方人士形容「現在台南民進黨立委都擔心他到自己選區選」。

據了解，時代力量找林飛帆加入團隊，除了不分區立委方式之外，由於時代力量在永康區已有1席市議員，加上第10屆立委選舉第4選區（新市、永康、新化）是新選區，因此積極勸進他投入該區選舉，目前林飛帆尚無意願，因為他個人有理想熱情仍在思考如何發揮全國性影響力，為台灣付出更大心力，而非侷限在政治參選。

不過，林飛帆也不排除競選台南立委的可能性，因此為民進黨站台助選，是在新北三重，若未來真的投入台南立委選舉與民進黨選將競爭，參選立場才不致落人口實。

地方人士認為，林飛帆已定居東區，知名度又高，選在第5選區（安平、中西、南區、東區成大里等16里），或第6選舉區（南關線、東區後甲里等29里）地緣性親近，也是在評估選項，不論他到哪裡選，「現在台南民進黨立委都擔心他到自己的選區選」。

已浮上檯面表態競逐第4選區的民進黨立委，包括市議員林宜瑾、蔡旺詮等人；蔡旺詮不諱言，每個選區只有1席立委，「選戰就是1對1」，林飛帆若投入選戰，不論是哪個選區，勢必分散泛綠票源，對綠營選將都是壓力。

此外，在第9屆台南立委選舉，民進黨王定宇在該選區（南關線）以15萬3千多票拿下全國最高票，屬於超級戰將，由於第10屆立委選區有變動，他會投入哪個選區也將產生選將評估移動效應。

王定宇則透露，這次立委選舉將有意想不到的「新人參選」，而他在南關線（歸仁、關廟、仁德等區）或永康、東區都很親，不論至哪選區參選，將會以讓新人出頭機會為考量，3月25日至29日黨內立委初選領表及登記，答案很快就會知道。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/