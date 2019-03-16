參訪亞馬遜、微軟總部 林右昌：善用AI科技解決城市治理問題

2019-03-16 12:33

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市長林右昌訪美團一行於美國時間15日抵達西雅圖，先後參訪亞馬遜、微軟等全球知名企業。林右昌表示，會將此行參訪經驗帶回基隆，評估各種應用科技解決方案，來解決市民生活的大小事，提升城市競爭力。

林右昌一行人這趟到Amazon體驗新型無人商店購物技術，透過AI人工智慧應用程式，透過手機APP中的個人帳號條碼進入商店，不需排隊結帳即可出場，也參觀Amazon為了讓員工有一個好好休息、輕鬆工作的地方「The Spheres」。

訪問團也參訪微軟總部，林右昌與來自台灣的微軟全球資深副總裁郭昱廷，交換對智慧城市治理課題，收穫良多。在參觀微軟資安中心（ Cyber Security Center ） 時，透過專業的簡報及導覽，了解到資安的防護與建立的重要性，對市府目前在推動的前瞻基礎建設資安計劃有所助益。

林右昌也仔細參觀園區中軟硬體，他表示，面對全球化激烈競爭，如何運用數位科技創新，解決城市治理的難題，包括處理教育、交通、環保、噪音等問題，讓市政工作更有效能、優化城市管理和服務，將是未來城市面臨的趨勢和途徑。

市府指出，訪問團也造訪世界知名的西雅圖中央圖書館，雖然西雅圖只有60餘萬人，但市民熱愛閱讀，市民透過公投通過興建中央圖書館，這個圖書館館藏雖只有200多萬本，但每年圖書流通量超過1000萬本，平均每人一年閱讀約17冊。

基隆文化中心即將展開場館整建工程，林右昌說，會借鏡這個使用率超過200萬人的旗艦圖書館概念，讓文化中心的空間更符合公眾需求。

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