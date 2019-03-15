金門立委補選 選前之夜強強滾

2019-03-15 21:58

〔記者吳正庭／金門報導〕金門立委補選六搶一，選前之夜沸騰，國民黨候選人洪麗萍、無黨籍候選人陳滄江、無黨籍候選人陳玉珍今晚均選擇在人口最多的金城鎮舉辦造勢活動；被視為「黑馬」的無黨籍候選人蔡西湖以車隊從東半島巡迴金門全島向選民懇託，金門高粱黨主席洪志恒、無黨籍帥氣牙醫，也透過網路及社群發聲，爭取支持。

洪麗萍一早與同黨籍縣長楊鎮浯共乘吉普車掃街拜票，下午與「國會男神」立委蔣萬安合體拜票，晚間在國民黨縣黨部舉辦感恩大會；國民黨副主席曾永權、立法院黨團總召江啟臣率領的立委加油團，還有曾擔任韓國瑜活動主持人的「北漂正妹」李明璇，要以龐大的造勢氣氛，強力把洪麗萍送進立法院。

陳滄江強調歡樂主軸，在競選總部前舉辦「歡樂夜市選前晚會」，有夜市小吃，邀請老牌藝人黃西田、謝雷領軍的向娃、廖麗君、甲子慧等歌星表演；此外，金門陳氏宗親會常務理事陳育雨等大老、中華金門旅台李氏宗親會理事長李合壁等人，金門兩大姓氏罕見地同時為特定候選人站台，鏗鏘有力的推薦，讓陳滄江團隊士氣大振。

事前宣布選前之夜不辦大型造勢的陳玉珍，強調「鄉親就是最大咖」，以符合年輕人發揮創意的「方塊人」，一大早前往各鄉鎮走透透，晚間再以遊行掃街向選民請託，最後再以手機直播，爭取選民投下神聖1票。

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