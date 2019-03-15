海漂死豬檢出非洲豬瘟 楊鎮浯「還在全力輔選」挨轟

2019-03-15 18:36

〔記者吳正庭／金門報導〕金門立委選情緊繃，豬瘟議題也發酵？金門立委補選候選人洪志恒今天質疑，小金門漂流豬屍被檢出非洲豬瘟病毒，發生這麼重大的事，縣長楊鎮浯竟仍忙著為國民黨候選人洪麗萍輔選，是否違反行政中立？楊鎮浯說，輔選均依法請假，也不會動用行政資源；豬屍事件縣府會做專業處理，不會升高讓百姓恐慌的程度。

金門動植物防疫檢疫所說，今天早上已完成小金門（烈嶼鄉）8個養豬場訪視及檢體採樣作業，共採集豬血液檢體137件，已派專人搭機送農委會家畜衛生試驗所檢驗，檢測結果約需2至3日出爐。

金門立委補選6搶1戰火激烈，候選人之1，也是小金門人的金門高粱黨主席洪志恒說，遇到海漂豬屍被檢出非洲豬瘟病毒陽性這麼大的事，嚴重困擾大、小金門，國民黨籍的縣長楊鎮浯竟仍「全力輔選」，是否違反行政中立？

楊鎮浯：已專業處理 輔選均請假

對此，楊鎮浯下午與立委蔣萬安陪同洪麗萍拜票時，向媒體說，金門至今為止沒有本土疫情，全都是因漂流豬屍帶有非洲豬瘟病毒病源，縣府在發現時，包括必須做移動管制等都按照標準程序去做，也一再呼籲鄉親不要恐慌，因為發現的案例並不是本土疫情，縣府會做專業處理，絕不會去升高讓百姓恐慌的程度。楊鎮浯強調，立委這一戰非常重要，身為國民黨一分子一定要全力輔選，輔選過程均已請假，沒有用到任何行政資源。

金門防疫所說，8養豬場的137件檢體檢測結果若均無非洲豬瘟病毒反應，目前暫停烈嶼鄉活體豬隻、生鮮豬肉及生鮮產品運往大金門的管制規定可望解除。

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