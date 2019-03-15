「韓流」再度襲三重！ 鄭世維、攤販喜孜孜

2019-03-15 18:58

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市三重區立委補選，國民黨提名的鄭世維一直期待，高雄最強的「韓流」、高雄市長韓國瑜能夠在選前再來一次三重，今天中午終於敲定韓國瑜的行程，競選總部大感振奮，選前之夜的場子，從下午就陸續湧進攤販和人潮，現場賣的T恤和紀念品盡是「禿子」相關商品，外界若是不知，還以為是韓國瑜來參選立委補選！

鄭世維競選總部為鋪陳今晚的選前之夜，整場活動也比照韓國瑜在高雄的活動，在活動場地開放60攤的攤販免費進駐，但外圍仍有許多攤販在擺攤，希望能跟著人潮一起發大財，原本根據競選總部的規畫，韓國瑜不克出席，由太太李佳芬代打，為鄭世維站台。

但是下午一確定韓國瑜將會到場後，總部十分興奮，迅速將韓國瑜會來的消息傳開，增加民眾前來參加晚會的意願，有民眾從中午就來現場卡位，攤販也都準備大批食材，迎接到場的民眾。

不賣飲食的攤販則是準備一堆國旗、禿子T恤和紀念品，不諱言要趁著「韓流」威力大賺一筆，跟著三重的攤販一起發大財。

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