林右昌訪鹽湖城 挑戰1日3城

基隆市長林右昌（右）拜會美國鹽湖城市長 Jackie Biskupski。（記者盧賢秀攝）

2019-03-15 16:07

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市長林右昌在美國時間14日抵達猶他州姐妹市鹽湖城，受到鹽湖城府會各界熱烈歡迎。林右昌表示，期盼兩市日後有更多的交流互動。

林右昌與市府官員、議員結束了華府行程後，搭機飛往鹽湖城姐妹市，於美國當地時間14日下午抵達鹽湖城市政廳，與鹽湖城市長Jackie Biskupski會晤，這也是林市長就任以來首次造訪美國姐妹城市。

鹽湖城是猶他州首府和最大城市，基隆市與鹽湖城在1979年締結姐妹城市，鹽湖城2014年也訂定7月16日為「基隆日」，在兩市締結姐妹市40週年時造訪鹽湖城，意義不凡。

雙方針對兩個城市間的文化、教育、體育及科技等各面向發展交換意見，而身為鹽湖城有史以來第2位女性市長的Biskupski，也特別關心性平議題。林右昌等人也參觀當地圖書館、摩門教音樂廳、會議中心及新建築。

訪問團成員結束了鹽湖城的拜會後，便馬不停蹄地搭機趕往下一站西雅圖，挑戰1日3城。

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