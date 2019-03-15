蔡英文接見瓜國國防部長 盼兩國建立更緊密關係

2019-03-15 13:48

〔記者李欣芳／台北報導〕蔡英文總統今天在總統府接見瓜地馬拉國防部長納爾達中將（Gral. De Div. Luis Miguel Ralda Moreno），她強調，這些年來，除了她出訪瓜地馬拉，以及去年訪問巴拉圭，有機會與莫拉雷斯總統再度會面，兩國官員的互訪也非常密切。就像兩國的軍事學員到彼此的國家受訓，為雙方培育軍事外交人才，她期待，未來透過更多的交流，建立兩國更緊密的夥伴關係。

總統上午在總統府接見訪賓，她致詞時表示，歡迎納爾達部長再次訪問台灣，也很高興能與部長再次見面交流。前年，部長來台參加遠朋複訓班，隨後上任以來，也對台瓜兩國的軍事交流合作，有許多的貢獻。部長此次來訪更展現出瓜地馬拉對台灣邦誼的重視。

蔡總統指出，台灣和瓜地馬拉建交已經超過80年，兩國之間緊密交流、相互扶持。在去年，不論是台灣發生花蓮震災，或瓜地馬拉遭遇火山爆發天災，兩國都彼此關懷協助。台灣和瓜地馬拉的關係能夠不斷提升，也是因為有像納爾達部長這樣的好朋友，常常在國內分享與台灣的互動經驗，給我國肯定和支持。

總統也藉機感謝瓜地馬拉一直堅定支持台灣。她說，在一個多月前的WHO執委會上，瓜地馬拉再次為台灣仗義執言。不僅肯定台灣在國際醫衛、防疫合作的貢獻，也呼籲國際社會注意台灣人民不被不當排除在WHO體系外的問題。

最後，總統請納爾達部長向莫拉雷斯總統，轉達來自台灣的問候及感謝。她表示，相信部長這一趟訪問，對台灣有更深入的認識和了解，也期待未來有更多的互動交流。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/