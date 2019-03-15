反擊全美台灣同鄉會「腦袋孔固力」 柯P：抹紅理由太牽強

2019-03-15 13:07

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市長柯文哲明晚將展開為期9天的出訪美國行程，全美台灣同鄉會卻在日前對柯以9大罪狀提出控訴，並揚言拒絕接待。柯文哲接受廣播訪問，表達對9大罪狀的不滿，並指內容皆以意識形態看事，根本是腦袋孔固力，他上午接受媒體聯訪時，表示「抹紅我的理由實在太牽強，所以說他們腦袋孔固力」。

全美台灣同鄉會申明拒絕接待，並列出9大罪狀，柯文哲上午在廣播節目表示，他沒有去主動去找到全美台灣同鄉會，他對9大罪狀的指控非常感冒，內容以意識形態看事，根本是腦袋孔固力。

柯文哲今上午出席台北春季結婚購物節，他在堵訪時被問到「腦袋孔固力」是指呂秀蓮還是說全美台灣同鄉會？柯文哲說：「我是在說那些抹紅我的人，理由實在是太牽強、不合理，所以我說腦袋孔固力。」

媒體追問，在廣播是講台灣同鄉會，所以抹紅的人是在說他們？柯則說：「這是個好問題，我覺得他們也是被影響的。」媒體詢問，被誰影響，是民進黨嗎？柯表示，民進黨也是組合而已。

至於為何選在出訪前，強烈回應全美台灣同鄉會？柯文哲說：「我早就想講了，我對長期被抹紅這件事影響很大，我是外科醫生，既然一條一條問我，我就一條一條回答。」

由於柯在廣播節目坦言，美方曾問過他選不選總統，有媒體問，在美國柯是否會對角逐大位的部分給美方態度？柯文哲表示，這哪需要去美國講？一直以來他態度都一樣，以前就講過6月後再問他，且到時候會選就會去登記，沒有就沒有，緊張什麼？

柯文哲在廣播節目也說這趟去美國將秉持5個互相原則，媒體問是否這成為柯訪美的主軸，從過去兩岸政策提升為國家政策？柯文哲指出，5個互相不僅用在兩岸關係，其實對國內的政黨，或是中央政府、地方政府，甚至台灣對美國、人與人之間、團體與團體間，5個互相都是一種很好的態度。

柯文哲在廣播節目稱兩岸關係，台灣回頭還是要準備經濟與國防實力，媒體問柯文哲的話是代表中華民國政府應該積極捍衛自己的主權和領土？柯先反問：「這是問題嗎？」才接著說：「所以講啦經濟國防還是很重要啦，小國無外交，自己不夠力，人家根本不理你。」

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