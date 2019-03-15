「公投第12案施行法」逕付二讀 同婚團體：深感寒心

2019-03-15 13:00

〔記者彭琬馨／台北報導〕下一代幸福聯盟等反同團體提出的「公投第12案施行法」草案，由國民黨立委賴士葆代為提案，草案今在立法院院會逕付二讀。婚姻平權大平台今發布聲明表示，對於「公投第12案施行法」的提出與通過一讀，他們深感寒心。呼籲各委員能以符合憲法、符合公投主文的行政院版草案為本審理法案，並加速修法腳步，讓台灣社會盡快擺脫分鐘與混亂。

婚姻平權大平台在反同專法逕付二讀後發出聲明表示，縱觀這部法案全文，與大法官第748號解釋中所指示「婚姻自由之平等保護」的意旨大相逕庭。此草案竟以目前民法上已經存在的「家屬」制度冠上「同性」二字，而拒絕讓同志擁有互為「配偶」的婚姻關係，不僅明顯違憲，也違反公投提案人所承諾的公投不得牴觸釋字748之婚姻自由，更將出現日前親屬法學者鄧學仁於報紙投書所指，將會產生兄弟、姊妹這類「同性」「家屬」與「同性家屬」扞格的混亂狀態。

婚姻平權大平台說，立法院在正式二、三讀前，法案將會進行協商。在此呼籲各位委員，能夠以符合憲法、符合公投主文的行政院版草案為本，切勿因有心人士刻意羅織謊言與假新聞，煽動、惡意利用台灣善良民眾對於同志的不理解所造成的恐慌，在未來造成台灣家庭與親屬體系的混亂。

他們要提醒各位委員，應加速修法腳步，讓台灣社會可以盡快擺脫這段時間以來，有心人士惡意造成的傷害與紛爭。從過去各國修法的歷程來看，讓紛爭止息的最好方式，就是儘速修法讓同志可以順利結婚，讓生活在台灣的同志可以真正地融入台灣社會。

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