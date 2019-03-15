韓選總統對不起高雄 陳其邁：他對高雄有承諾

2019-03-15 12:49

〔記者周湘芸／新北報導〕高雄市長韓國瑜是否投入參選2020年總統備受外界關注，沒想到昨天國民黨主席吳敦義一席「若韓國瑜當選總統不會對不起高雄」再度引發熱議，對此，行政院副院長陳其邁今出席掃街活動表示，「韓國瑜當選市長對高雄有承諾，所以我想聽聽就好。」

面對吳敦義昨天指出，「若韓國瑜當選總統，服務範圍就不只包括高雄，而是中華民國，不會對不起高雄」，昔日競爭對手陳其邁指出，韓國瑜當選市長對高雄市有承諾，不管政見兌現或高雄市的建設他都有做約定。話如果隨便說說，難免會有不好的名聲會跟著他們，所以我想聽聽就好，不多加評論。

被問到國民黨2020總統黨內初選議題 ，陳其邁也說，國民黨內部競爭非常激烈，包括說誰身體不好、誰要選副總統，或著是拿誰卡誰，本來是一個「相公」的牌局，越來越多人加入只會讓選情更加紛擾，這個牌局還是相公。

此外，談到高雄「阿諾跳票」事件，陳其邁則說，大家其實都很期待，因為畢竟是國際明星，但是期待越高，後來又沒了可能大家會失望，如果一而再發生這些事情，對民眾來講也會受傷很大。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/