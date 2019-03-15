國民黨43筆優先出售黨產 黨產會：市值2、3億元

2019-03-15 09:50

〔記者陳鈺馥／台北報導〕國民黨本週三中常會決議成立「不動產處分專案小組」，負責處理名下黨產徵選估價、拍賣事宜。對此，行政院黨產會委員表示，已同意國民黨可優先出售43筆土地及建物，若全部完成出售，國民黨約可進帳2、3億元。

「政黨法」規定，政黨不得經營或投資營利事業，不得購置不動產，以及持有辦公室以外的宿舍及土地，應於今年12月4日落日條款屆滿前完成處置，否則可處500萬元以上、2500萬元以下罰鍰；經限期轉讓而不遵從者，並得按次處罰。

委員指出，國民黨有向黨產會申請出售172筆土地和建物，經初步調查，發現若干不動產來源有疑義，或已被法院強制執行查封，尚待調查釐清，先同意國民黨處分無爭議的43筆。

黨產會統計，同意國民黨出售的43筆黨產，包含20筆建物、23筆土地，多數為黨工宿舍，以前作為黨部主委宿舍，或提供高階黨工使用，目前國民黨已收回大部分，仍有一部分黨工或家屬正在使用。

「全位於台中、彰化等精華地段！」委員提及，23筆土地皆登記於國民黨名下，同意出售建物全部為住宅使用房屋，其中3筆土地是未蓋有建物的「空地」，這些不動產公告現值總計1.6億元。

據調查，國民黨可優先出售43筆黨產中，有3戶位於豐原火車站鬧區東仁街，10戶位在豐原的育樂新村，台中市進化路及東山路各有1戶，彰化市的介壽新村也有4戶可賣。

此外，國民黨也將出售花蓮縣豐濱鄉的民眾服務站建物，土地方面則有新北市三峽區、台中市北區的畸零地，以及台東卑南鄉的道路用地。

委員指出，不同意出售的黨產部分，正調查當年取得來源，發現有些公有地流入國民黨手中，取得方式尚待追查。至於同意出售的黨產，市值約2億至3億元，國民黨順利出售後，應將款項用於支付黨所積欠的黨工退休金。

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