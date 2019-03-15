駁農委會養網軍 蘇貞昌：不讓假消息傷害農民

2019-03-15 09:38

〔記者蘇芳禾／台北報導〕有農民稱200萬噸柚子滯銷倒水庫，遭網友肉搜「10斤賣千元」，水利署也發文打臉，農委會今年編列1450萬元預算進行「加強農業訊息因應對策計畫」，被國民黨立委認為是買網軍。對此，行政院長蘇貞昌今天上午受訪時表示，這些並非網軍，而是找網路小編來提供正確訊息，反擊最近不斷用假消息欺騙農民，像200多萬噸柚子倒水庫，這種傷害農民的事，農委會必須要立刻把正確資訊傳給農民及各界，不要讓假訊息、假消息傷害農民。

政論節目日前針對台南立委補選報導，在談到台南文旦議題時，竟以斗大標題介紹「柚農陳大哥：文旦丟在水庫超過200萬噸」，不過該農民先是改口是口誤，接著遭到網友肉搜臉書發現，該柚農去年賣的文旦10斤要賣1000元，不是他口中的18元；此外南區水資源局也強調絕無此事，經濟部也跳出來打臉說，「現在麻豆文旦正在開花，哪來的果實」。不過假訊息持續在網路上流竄，立委林俊憲痛批，假訊息已經傷害到農民，可能害農產品價格崩跌。

蘇貞昌今天赴立法院備詢，會前被媒體問到國民黨立委爆料說，農委會一年多1千多萬養「網軍」，蘇貞昌表示，不是網軍，是找網路小編來提供正確訊息，反擊最近不斷用假消息欺騙農民，像200萬噸柚子倒水庫，這種傷害農民的事，農委會必須要立刻把正確資訊傳給農民及各界，不要讓假訊息、假消息傷害農民。

媒體又問，這個網軍是要對抗韓國瑜嗎？蘇貞昌回應，「我已經講了，不是網軍，是找網路小編來提供正確訊息，打擊假消息。」

至於傳出前宜蘭縣代理縣長陳金德將接任台肥董事長，蘇貞昌說，不正確，沒有這樣的事。

媒體第三度提問，「1450萬元養小編...，」蘇貞昌語氣嚴肅說「我已經講的很清楚了，謝謝。」隨即轉身進入議場。

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