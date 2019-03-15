明起展開訪美 柯文哲坦言：美方問過選不選總統

2019-03-15 09:39

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市長柯文哲明晚將展開為期9天的出訪美國行程，行前卻接連發生訪美行程遭降格、全美台灣同鄉會以9大罪狀揚言拒絕接待等爭議。為此，柯文哲今天上午接受廣播專訪，柯回應，相信美國在台協會（AIT）該安排的規格還是要有，他並不擔心。柯也坦言，美方也確實問過他，有沒有要參選總統。

柯文哲表示，出訪行程本來就沒有什麼標準格式，他的態度是不要造成人家的困擾，「不爭就是爭」，意思就是說願意相信AIT的安排，因為對台灣最重要城市來的市長，他們該有的規格還是要有，且他們對他也還在觀察當中，因此安排見誰，AIT 自己會調整，且也不是爭了就會有，所以不爭就是爭。

至於全美台灣同鄉會已申明拒絕接待。柯文哲表示，他沒有去主動去找到全美台灣同鄉會，且他對9大罪狀的指控非常感冒。

柯文哲也坦言，美方確實有問過他「是不是想選總統」、「為何要去見前總統李登輝及陳水扁」，美方多多少少還是會問。

柯文哲接著解釋，從2013年起每隔半年就會去看李登輝一次，因為不管對任何人來說，不管喜歡或不喜歡李，李都是厲害的腳色，還被美方形容是「日本武士」，只是這幾年李真的老了，身體狀況並不好，去看李登輝就是去看歷史人物；而陳水扁與他有醫病關係存在，他看阿扁就是看病人，見阿扁時感傷的成分最多。

柯文哲也透露，他見阿扁時，阿扁總是一副病懨懨的樣子，但當阿扁看到行政院長蘇貞昌、立委柯建銘，阿扁就可以在幾秒之內變成另外一個人，第一次看到蘇貞昌和柯建銘板凳只敢坐3分之1，因為阿扁雖然腦袋有受傷，但一講起政治的東西，還是講得頭頭是道。

主持人黃暐瀚追問，見李扁是否與2020要白綠合作有關？柯文哲也否認稱「這跟那沒有關係。」

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