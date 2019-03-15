「女版黃安」幫母親註冊百度 「齁～找不到台灣」

2019-03-15 00:32

〔即時新聞／綜合報導〕「女版黃安」劉樂妍長期舔中，她最近幫母親用手機註冊中國APP「百度」時發現，選擇註冊城市時發現竟然沒有「台灣」這個選項，她驚訝地將這個新發現錄影貼網，引發「百度」人員緊張，連忙聯繫她；但台灣網友則感到不意外，「我們本來就是國家」。

劉樂妍在中國社群網站「微博」中貼出影片，從中可見她當時正在進行「百度」APP註冊程序，軟體要求她找尋用戶所在地，她從第一個選項向上滑動，讓每個省籍地名依序出現在螢幕上，卻始終找不到「台灣」，她對此在貼文中寫道「百度，你好大膽子」。

事件引發中國網友玻璃心碎一地，「百度」人員趕忙在事發後，於劉樂妍的該篇貼文下方留言說，「您好，請問現在還有這個問題嗎？如果還有，方便的話私信我們您的電話」，但有中國網友仍不領情，痛批「百度」公司工程師，但也有中國網友平反稱「關程序員屁事啊，不懂不要亂說」、「這個又不是程序員的問題」。

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劉樂妍微博傳送門

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