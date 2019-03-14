拚當金門首位女立委 洪麗萍持續用行動力爭取認同

2019-03-14 23:46

〔記者吳正庭／金門報導〕金門立委補選6搶1倒數計時，國民黨候選人洪麗萍今天在同黨籍的金門縣長楊鎮浯陪同下，搭乘吉普車在洪麗萍故鄉小金門掃街固票。洪麗萍競選辦公室說，明天將有「國會男神」蔣萬安立委加入掃街車隊，晚上選前之夜還有多位立委名嘴到場站台。

洪麗萍今天與縣長楊鎮浯跨海小金門，同乘一輛吉普車在小金門掃街拜票。洪麗萍說，從政的起始點就是故鄉烈嶼，也就是小金門。不管自己身處在什麼位子，都會記得鄉親的牽成；每一次的挑戰，都會從這裡出發。楊鎮浯在掃街過程中大力推薦洪麗萍，期盼小金門鄉親能團結支持，把金門的女兒進立法院，沿途所到之處，受到不少支持者加油、鼓勵。

洪麗萍競選辦公室說，洪麗萍過去擔任議員、議長任內，多次幫烈嶼發聲，爭取權益，加上地緣優勢，洪麗萍在小金門的基本盤非常穩固。目前穩紮穩打，積極走訪基層，會持續用行動力爭取選民認同。

洪麗萍競選辦公室說，洪麗萍和楊鎮浯明天將持續以車隊在金城、金湖、金沙、金寧拜票，下午立委蔣萬安會加入掃街車隊；晚間的選前之夜預計有立委江啟臣、童惠珍、陳雪生等人，還有國民黨副主席曾永權，以及有「最正北漂正妹」之稱的韓國瑜活動主持人李明璇。

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