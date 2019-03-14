阿諾倒數計時器GG！他酸：高雄觀光局連半個月都演不過

2019-03-14 23:03

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市觀光局長潘恆旭去年曾放話，要邀請國際巨星阿諾史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）在3月來高雄演講，基進黨發言人陳柏惟12日就設置了「阿諾要來歡迎倒數計時器」，要看阿諾在3月31日以前到底會不會來，結果今天（14日）爆出阿諾確定3月前根本不會來高雄後，陳柏惟立馬在臉書上狠酸，他先前滿心期待高市府兌現承諾，還為此做了倒數計時器，但「觀光局連半個月都不演一下。」

陳柏惟今天在臉書粉絲專頁「3Q 陳柏惟」貼文說，「人家做了一個計時器，還認真的問好萊塢的朋友想幫高雄牽線，結果觀光局連半個月都不演一下。」甚至更酸高市府，下次如果還要找美國明星可以先「請教」他，因為他不僅出生於高雄，過去在未踏入政壇前還曾是一名電影工作者。

對此許多網友也紛紛留言，「笑死，才倒數幾天就不能繼續倒數了」、「計時器終結者」、「你的計時器怎麼辦啊」、「倒數計時要保留啦！換個主題就好」、「三月還過不到一半就泡湯了」、「這計時器越看越尷尬」、「改成倒數阿諾不來吧」。

而對於今日稍早潘恒旭回應，是因為市長韓國瑜3月行程太滿，阿諾無法配合所以才取消，陳柏惟反嗆，「少請兩天假就好了，滿嘴藉口」！

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