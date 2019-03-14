凌友詩對中國歌功頌德 陸委會證實她持中華民國護照

2019-03-14 21:33

〔記者鍾麗華／台北報導〕台籍中國全國政協委員凌友詩日前在人民大會堂表態兩岸統一，並對中國歌功頌德。據了解，凌友詩最後一次入境台灣是在2017年1月底，同年2月初出境，陸委會副主委兼發言人邱垂正今天在例行記者會上證實，凌友詩有中華民國戶籍，近年也確實均持中華民國護照入境台灣，相關機關正在調查她是否已設籍中國大陸，或持有中國大陸護照，一旦掌握確切事證，將註銷她的台灣戶籍。

邱垂正強調，凌友詩發表「文革式的樣板宣傳」，絕不會獲得台灣人民的認同與支持，反而會讓兩岸心理距離越拉越遠。政府會更堅定拒絕「一國兩制」，並且捍衛中華民國國家主權、安全以及民主自由的價值。

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