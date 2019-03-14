張志軍斥「今日香港明日台灣」說 陸委會：多多翻牆出來吧

2019-03-14 20:50

〔記者鍾麗華／台北報導〕中國全國人大常委、海協會會長張志軍昨將「今日香港，明日台灣」的說法，斥為台獨抹黑，陸委會副主委兼發言人邱垂正今天在例行記者會上表示，鼓勵中共官員「多多翻牆」，廣泛了解外界對港澳形勢，以及粵港澳大灣區的評價，才不會陷入幻想、誤判的窘境。

邱垂正表示，香港移交中國已21年，中共這些年來不斷侵蝕香港的民主、自由、人權與法治，強化「一國」弱化「兩制」，導致港人對一國兩制的信心不斷下降，國際社會也擔憂香港不同於中國的獨特地位變質。他說，中共對相關情勢、民心所向，以及各界的觀感認知，總是「異於常人」，將輿論的擔憂故意扭曲為抹黑，這是自欺欺人的做法。

邱垂正也指出，各界擔憂粵港澳大灣區將模糊「一國兩制」的界線，中共吸納港澳資金、人才等要素，削弱港澳競爭力，未來港澳地區恐無異於中國城市，中共妄想將粵港澳大灣區作為一國兩制的宣傳樣板，這是「徒勞無功」，陸委會對中國資訊不流通、不自由，表達同情之意，鼓勵中共官員多多翻牆，廣泛了解港澳形勢，以及粵港澳大灣區的評價，才不會陷入幻想、誤判的窘境。

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