嚴凱泰海基會董事遺缺 嚴陳莉蓮將接棒

2019-03-14 20:34

〔記者鍾麗華／台北報導〕海基會今天召開董監事聯席會，會中通過裕隆集團執行長嚴陳莉蓮出任董事的人事案，同時也通過民進黨推薦的政黨代表、中研院社會研究所副研究員吳介民擔任董事。海基會董事長張小月受訪時表示，裕隆集團長期對海基會多所支持，在嚴凱泰過世後，嚴陳莉蓮表示會繼續支持海基會的工作。

張小月在聯席會議開幕致詞時強調，中國大陸領導人習近平在提出「統一」及「一國兩制」的方案，絕大多數的台灣人民難以接受。她呼籲陸方應務實面對中華民國存在事實，尊重台灣自由、民主、多元、繁榮的制度與既有生活模式，而不是片面施加壓力，強迫台灣民眾屈服。

對於嘉南藥理大學中生李家寶發表反對習近平專制言論，並表達希望申請專案長期居留。張小月受訪說，海基會已與校方取得聯絡，轉達關心及致意。至於申請專案長期居留，相信政府會整體考量國際慣例、國內相關法律規範、過往處理案例、人權保障及國際視聽等層面，評估處理。過去也有許多大陸人士申請案例，相信會有很好的安排。

至於是否造成未來中生來台受阻？張小月指出，近年陸生來台數量減少，台灣是個非常崇尚自由民主的社會，提供大陸民眾另一種生活的方式，海基會仍歡迎陸生來台灣，在自由、民主、學風開放的環境學習。

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