凌友詩稱一中就是中國 陸委會：他持中華民國護照入境台灣

2019-03-14 20:58

〔即時新聞／綜合報導〕中國全國政協委員凌友詩近日在北京舉行的政協會議上，以高亢激昂的語氣與樣板式風格發表促統演說，表示中華人民共和國是世界上唯一合法的政府，遭到台灣與中國網友一面倒噓爆，陸委會今天表示，經調查後，凌友詩近年仍持中華民國護照入境台灣。

根據《中央社》報導，陸委會發言人邱垂正以副董事長身分，出席今日下午的海峽交流基金會第10屆董監事第6次聯席會議，會後在海基會記者室主持陸委會例行記者會，有記者提問，凌友詩是否還具有中華民國國籍，是否持有中華民國護照。

邱垂正表示，經過調查後，凌友詩有中華民國戶籍，近年也有持中華民國護照入境台灣，有關單位正在調查她是否持有中國護照與設籍中國，如果有相關事證，將註銷她的台灣戶籍，據了解。凌友詩2017年1月底至2月初，是持中華民國護照出入境。

此外，邱垂正在記者會中強調，凌友詩的「文革式樣板促統演說」不會獲得台灣人民的認同與支持，政府會更堅定捍衛國家主權、安全與民主自由價值，拒絕「一國兩制」。

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