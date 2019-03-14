桃園實施容積代金制度 地主要求三思而後行

2019-03-14 23:00

［記者謝武雄／桃園報導］桃園市政府計畫實施容積移轉代金制度，昨天舉行座談會聽取地主意見，地主紛紛反映，從各地實施代金情況來看，只會造成公保地價下降、影響地主權益，希望市府三思而後行；都市發展局長盧維屏則表示，桃園市容積移轉採全捐地制度已經實施13年，收到土地是零零碎碎，收代金是零存整付觀念，未來若實施代金制度，要有完成配套措施才會實施。

盧維屏也強調，實施代金制度絕對沒有圖利建商，也希望地主給市府一些時間討論，未來要實施代金制度，遊戲規則還是要講清楚，絕對不會貿然實施，至於專款專用獲得相當程度保障，實施範圍、類型都要事先想清楚。

李奇昱也提到，以往台北市實施代金，雖然專款專用，但做法非常惡劣，要求地主競爭，標價到低於公告現值15%，且低價者優先把公保地賣給政府，另高雄實施代金制度七年，至今都未發放給地主，如今桃園市要實施代金制度，未來要怎麼公平發放給公保地地主將是一大問題，由於代金制度缺失，立法院已經有20多位立委提案廢止容積移轉代金制度。

李奇昱說，當初代金制度是立委提案，直接以公告現值4成繳交代金，這是當時的土地徵收價格，若市府真要實施代金，也應該比照辦理，否則收到的錢買不到地，根本是多此一舉，目前土地徵收價格大約是公告現值的1.8到2.5倍。

地主洪松盟也提到，這次高雄輸得這麼慘，容積代金也是民進黨輸掉原因，另政府在61年就有發行公保地債券的購想，當初規劃發行的年限是25年，希望用25年時間收購所有的公保地，也建議桃園市政府針對桃園市8萬公保地地主發行債券。

另地主簡材安也提到，在前縣長朱立倫時代開闢龍安國小，為了節省經費，竟然購買農地後變更地目蓋設，無視周邊有三個未徵收的國小預定地，也呼籲加快公保地解編角度，而貿然實施代金只是再次傷害公保地主權益。

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