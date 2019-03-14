韓國瑜訪中連民進黨議員也想去？ 張顯耀亂爆料遭打臉

2019-03-14 17:44

〔記者葛祐豪／高雄報導〕前陸委會副主委張顯耀在政論節目說，韓國瑜這次訪問中國，連民進黨議員也排隊抽籤想去。對此，高雄市議會民進黨團予以否認，民進黨議員則說根本未收到邀請，連抽籤的事都不知道！

張顯耀已宣布投入國民黨高雄市左楠區立委初選，他在電視政論節目誇大韓流效應，聲稱韓國瑜這次出訪中國，連民進黨議員也排隊抽籤想去。

但民進黨高雄市黨部說，根本沒這回事，民進黨籍議員不可能跟著韓國瑜到中國。

民進黨議員邱俊憲受訪時說，他連要登記抽籤一事都不曉得，可能只邀請國民黨議員吧。

前民進黨籍議長、現任議員康裕成則說，她沒有收到邀請。

根據一張流出的抽籤結果表，這次高雄市政府赴中國城市交流團，共有21名議員登記抽籤，全部都是國民黨籍議員，最後正取10人、備取11人。

康裕成表示，經她詢問議會公關室，確定這次只通知國民黨議團，其他黨團都未告知。她質疑是韓市府給張顯耀錯誤的訊息？還是張顯耀說謊？此外，她當過議長，知道議會同仁絕對是依指示辦理，是否韓市府指明只通知國民黨議員？

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