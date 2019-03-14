民進黨鄭宏輝推白色情人節幸福影片

2019-03-14 15:47

［記者洪美秀／新竹報導］民進黨新竹市立委選舉確定由立院總召柯建銘的接班人、前市議員鄭宏輝參選，鄭宏輝放棄去年底的市議員選舉，全心投入立委選舉準備工作，最近也推出幾支清新幸福影片，搭配白色情人節，鄭宏輝今天在臉書以「我新竹我幸福、來新竹你幸福」的情人節 X 普天宮影片，讓人眼睛一亮，透過影片的溫暖幸福傳遞，已為明年初的立委選戰逐漸加溫。

相較於國民黨竹市立委選舉人選未定，民進黨的鄭宏輝已勤走基層，擁有廿多年資深市議員的民代經歷，鄭宏輝去年選擇不參與市議員連任的選舉，專心為明年初的立委選舉鋪路，在輔選新竹市長林智堅成功連任後，鄭宏輝也以民進黨立院總召柯建銘接班人之姿，提出多項重要政見。

例如支持新竹市府舉辦2021年台灣燈會，以「我新竹、我期待」展現對2021年台灣燈會的關注，同時也對新竹市日本海軍六燃廠歷史建築提出將規劃像台北市華山文創園區般的「新竹六燃場文創園區」，都獲得不少正面回應。

此外，網路聲量一直是年輕人關注的焦點，鄭宏輝近日也在個人粉絲頁，以柔性訴求方式，要吸引年輕人注意，例如今天是「白色情人節」，鄭宏輝的臉書小編團隊也拍攝溫馨的情人節影片，並以竹市知名的紅娘普天宮「月老星君」拍攝幸福影片，傳遞溫暖與幸福感，影片推出，獲得不少年輕人迴響，有的留言「想結婚了」，「有的說想趕快找另一半」，「原來新竹市有最強的紅娘」等，也讓年輕人關注到鄭宏輝的「好新竹鄭宏輝」的粉絲頁，按讚人數也在持續增加。

鄭宏輝說，期許透過幸福影片，搶攻年輕人的網路關注量，更要傳達幸福的能量，因為「好新竹」值得期待。

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