推特直播痛批習近平 中國籍學生李家寶：不後悔

2019-03-14 15:01

李：若無法留在台灣 將尋求國際幫助

〔記者萬于甄／台南報導〕年僅21歲中國山東現代學院學生李家寶二度來台就讀，日前在清華大學新竹校區開推特直播，痛批中共總書記習近平修憲稱帝，面對中國的高壓政治環境，7月學期結束必需離台的李家寶說，未來若無法繼續留在台灣，會轉往尋求國際幫助，同時呼籲台灣儘快落實難民法立法。

校方：沒有要李家寶盡速回中國的說法

對於政治大學法律學系副教授劉宏恩根據「Buzz Orange報橘」報導，質疑校方事發後，竟暗示學生盡快回中國大陸一事，校方強調，事發後教師多次聯繫李家寶，想關心其狀況，但都未獲得回應，因此並無約談，更沒有所謂的要他盡速回中國大陸的說法。

李家寶此次二度以短期研修生的身分申請到嘉南藥理大學就讀，對於日前直播內容直批習近平、反對共產黨等一番言論，恐無法回到中國，李家寶受訪時說，「自己並不後悔，既然選擇自己要走的路，就要大膽勇敢的走下去」。

感受到「台灣最美的風景就是人」

李家寶表示，在來台灣之前對民主自由的印象相當模糊，但來到台灣之後，感受到「台灣最美的風景就是人」，以及台灣高度的自由言論，沒有任何的訊息封鎖，更能觀看許多新聞，這樣的環境讓他深深受到文化衝擊，相較中國在高壓政治下只能發出「習近平萬歲」，這種一言堂的政治模式，已經幸福許多。

「翻牆」後才接觸到文化大革命、六四

李家寶提到，自己從12、13歲開始關注公共議題，「翻牆」後才接觸到文化大革命、六四天安門等事件，「當下非常震撼，原來這個國家還有許多人民不知道的事情」，而中共在學校的教育全然都是謊言。

呼籲台灣政府盡速落實難民法

李家寶也呼籲台灣政府，應盡速落實難民法，現在只有我公開站出來，希望能有更多年輕人可公開、大膽勇敢地表達自己政治訴求，期待未來能擁有大聲喊出自己的想法，而不會被消失的權利。

嘉南藥理大學表示，李家寶在校研習期間並無異狀，修習科目除語言相關外，還有國際貿易、整合藥事等課程，關於其個人在網路平台發表的言論，不代表學校立場，校方會配合教育部政策，持續關懷學生學業、生活及身心健康，同時，保障學生受教權益。

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