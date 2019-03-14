黃光芹遭韓粉霸凌到請辭！「挺韓名嘴」也留言聲援

2019-03-14 14:44

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜之前接受廣播節目專訪，但主持人黃光芹卻因此遭韓粉攻擊，在今天宣布請辭主持人。許多名嘴得知此事後，都向黃光芹喊話，挺韓名嘴謝寒冰也認為，辭去工作只會讓別人以為黃光芹害怕了，「他們會更加囂張！」

黃光芹最近遭到韓國瑜粉絲圍剿，昨日還因有韓粉威脅要「動她孩子」而去警局報案，今天她在臉書宣布交出廣播節目主持棒。許多媒體人、名嘴都在發文底下留言聲援黃光芹。名嘴黃創夏留言，「不值得...向狂悖退讓，只會讓瘋狂更囂狂。」挺韓名嘴謝寒冰也認為，辭去工作只會讓那些垃圾以為黃光芹害怕了，「他們會更加囂張！應該繼續堅持在工作崗位，讓大家聽到妳的聲音。」

媒體人羅友志也認為，黃光芹是「被辭了」，一個再正常不過的採訪，從努力約訪、經營對象、策略分析、到成稿，都是按照新聞流程的工作而已，結果竟然要付出那麼大的代價，「這不是寒蟬效應，那是什麼？要說是我，也休息，唉。」

時事評論員鄭師誠在留言中無奈表示，「有這個必要嗎？」專欄作家夏珍也鼓勵黃光芹，「你身經百戰，為這個請辭，大可不必啊。」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/