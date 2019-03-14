北市議會西藏連線成立 促柯P表態挺流亡藏人

2019-03-14 15:03

〔記者郭安家／台北報導〕台北市議會西藏連線今天成立，由時代力量議員林穎孟擔任召集人、民進黨議員吳沛憶任副召集人。林穎孟說，台北市有上百位藏人，跟新移民一樣，面臨居住、就業、小孩教育等民生議題，將提案要求台北市政府通盤提出解決方案，也希望深化市府與西藏流亡政府的城市外交，且在3月10日西藏抗暴日辦紀念活動。

連署支持這項提案的議員目前有時代力量林穎孟、黃郁芬、林亮君、社民黨苗博雅、無黨籍邱威傑（呱吉）、民進黨吳沛憶、阮昭雄、劉耀仁、陳怡君、高嘉瑜、王閔生、周威佑、王世堅、許家蓓。

吳沛憶表示，原名為克難街的萬華區西藏路，是在1959年6月5日改路名，聲援西藏人抗暴行動，已有多位議員連署要求北市府往後3月10日在此舉辦紀念活動，期待議會有跨黨派合作議題，因此日前也邀請國民黨議員參加連署，但迄今還沒有收到回應。

苗博雅呼籲，國民黨議員加入西藏連線，大聲喊中華民國的人也應該關心西藏人權，因中華民國聲稱擁有西藏主權，發生了中共血腥鎮壓西藏的事實，如果喊中華民國的人可視而不見，相信你喊的中華民國也只是虛偽的遮羞布而已，希望有朝一日議會63位議員關心西藏圖博議題。

西藏台灣人權連線理事長札西慈仁說，他是印度出生的第二代藏人，20年前無法想像台灣會成立圖博之友會、藏青會、西藏連線，當時西藏、台灣有很多矛盾，因為有一個蒙藏委員會，很多藏人沒辦法來台灣；如今西藏文化、宗教、教育全面消滅了，西藏人非常需要民主國家民眾、領導人幫助。他說，台灣可影響中國，台灣的力量則是年輕人非常支持人權民主自由。

媒體詢問議會西藏連線是否會要求主張「兩岸一家親」的台北市長柯文哲對西藏議題做政治表態？林穎孟說，該提案就會讓市長有所表態，相信市長協助市民是不分族群、黨派，可好好解決這些問題。吳沛憶說，市長一向對中國議題踴躍發言，但今年3月10日西藏抗暴日，市長沒任何發言，她感到一點失望，將來會督促市府對西藏人權有所行動。

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