神龍現身中國？網友樓歪：韓國瑜一統中國 ，取代習進平

2019-03-14 12:44

〔記者張瑞楨／台中報導〕今天上午一名余姓網友，在臉書「靈異公社」中貼出一張照片，是一隻龍在小鎮山邊的雲端上，騰雲駕霧飛翔的畫面，龍頭、龍身與龍爪清晰可見，該網友還備註「這張在中國拍到的」，至於真假，由網友自己判斷。

此圖引起廣泛討論，多數網友認為是造假，更有網友揶揄說，這「不是智障公社」、「中國有什麼是真的？」， 「習主席的愚民政策？」，「在中國怎麼可能還沒被吃掉？」，更有網友「樓歪」，往政治聯想，指神龍騰雲駕霧的瑞象，是「習下韓上之兆？」，是韓國瑜要取代習近平，成為新中國的領導人。

上述照片，已有網友認為是「不實報導」，余姓網友的動機不詳，已經向臉書提出檢舉，不希望此類造假的照片，於網路上散佈流傳，僅有極少數網友認為是真的，多數網友認為此照片是電腦合成修改（俗稱PS），但電腦合成的功力不差，亦有少數網友表示，雖然是偽造的照片，但仍可感覺震撼。

網友討論此圖時，也紛紛批評或揶揄說，來自中國或中共「百分之一仟萬是假的」、「大陸製造，假的」，這是「判斷你的腦袋」，「這假到不能再假了，五毛特效」，更有網友酸言嘲諷說， 「七龍珠又再次集合了」、「我要內褲」，部分網友並聯想到政治，指神龍現身是瑞兆，「韓國瑜，要取代習近平成為新中國領導人」、「韓國瑜一統中國，取代習進平」。

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