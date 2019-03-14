幻象2000汰除？ 副防長：未到壽期現不符成本效益

2019-03-14 12:20

〔記者涂鉅旻／台北報導〕立法院外交及國防委員會今日舉行「兵役法」修正草案相關會議，邀請國防部副部長沈一鳴等人列席備詢，但朝野立委皆關心我國採購新型戰機的細節。國民黨立委呂玉玲問，採購新型戰機是擴編機隊還是替代既有戰機，亦詢問幻象2000存續或汰舊問題。沈一鳴答詢表示，幻象戰機尚未到壽期，這時候汰除反而不符合成本效益。

呂玉玲詢問，我國新購戰機是為了替代現有機種，還是要擴編機隊？空軍參謀長劉任遠表示，空軍依照我國空防新增戰力，會增加機隊，但實際運作尚需整體考量，畢竟我國高教機即將出廠，並即將汰除F-5戰機與AT-3高教機，屆時需要重新調整組織和人員。

至於是否增加一個聯隊？沈一鳴表示「不一定」。

國民黨立委江啟臣也詢問，國防部採購新型戰機時的作戰需求為何，另對於F-35和F-16V戰機的優先順序為何？劉任遠表示，採購新戰機也是為了行程即時戰力，需考量獲得期程和預算，而F-35戰機有納入評估作為下一代戰機用。他也強調，此事屬於「賣方市場」，尚無法斷定美方售我軍備與否、賣哪一種戰機，但F-16V符合我方需求。

民進黨立委陳曼麗則問，外界對於新型戰機價格與政治效益有諸多臆測，國防部會如何因應與處理？沈一鳴表示，兩岸戰力失衡眾所皆知，因此軍方在民國92年起案，根據未來十年建軍構想納入新型戰機。現在我方納案軍備都和美方溝通，這麼多年未獲明確回覆，在美國總統川普政府對我方有利狀況下，我方再和美方談。

沈一鳴表示，現在沒有指定機型，只有規格，這次美方收了我方需求，美方依照行政程序，是120天還是150天回覆，現今眾說紛紜，軍方也不敢說這段時間後就有答案，因此現在媒體報導相關議題純屬臆測。他表示，美方此次願意收我方需求和政治無關，研判應和地緣戰略與兩岸戰力失衡有關。

沈一鳴表示，這次美方收了我方需求有無答案，目前還不知道，畢竟我方在十年前提出F-16C/D採購案，美方雖收下需求，卻沒有下文。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/