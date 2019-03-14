薩爾瓦多新政府評估對中關係 外交部：感受到友人支持台灣

2019-03-14 11:48

〔記者呂伊萱／台北報導〕薩爾瓦多總統當選人布格磊（Nayib Bukele）於美東時間13日，在華府智庫回答提問時透露，曾開會討論評估與中國關係。對於是否將反轉「與中國建交、與台灣斷交」決定？布格磊則回應「尚未決定」。外交部今天對此表示，我方注意到相關發言，感受到在薩國有許多友人了解並支持台灣，對此感謝並珍惜，將持續關注發展。

薩爾瓦多去年與我斷交並轉向中國，不過薩國動向可能因新任總統再次轉變。今年初當選的布格磊，在競選期間就多次批評薩國為利益對台斷交、轉投中國的行為。布格磊幕僚、新觀念黨秘書長安立克2月也直言，新政府上台後，將調查前朝政府與中國建交的內幕。

布格磊13日在美國華府智庫傳統基金會（The HeritageFoundation）進行專題演說，被問及薩國是否將反轉「與中國建交、與台灣斷交」決定、重新評估與中國外交關係？布格磊回答透露，有開會討論此事，但目前「還未下決定」，他接著指控中國不守規範，到許多國家大舉推動建設計畫，卻留給這些國家龐大且無力支付的貸款。

布格磊也批評中國操縱貨幣、卻要求他國尊重他們，以及中國非民主體制、操弄他國民主的作法。他強調，薩國仍願意和中國友好，前提是中國要尊重薩爾瓦多，把薩國當朋友，「我不是指金錢或投資，而是尊重」。布格磊表示，如果中國尊重薩國，願與中國維持關係；反之，若中國不尊重，即使中國是全球第2大經濟體，薩爾瓦多也不會與中國維持關係。

外交部發言人李憲章今天在外交部例會上回答媒體提問說，外交部注意到薩國總統當選人布格磊最近的發言，也注意到同黨同僚先前的類似發言，外交部將密切關注進展。李憲章也說，從相關發言中感受到，在我國與薩國多年外交關係之下，薩國有許多非常了解、也支持台灣的友人，我方珍惜也感謝這樣的友誼。

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