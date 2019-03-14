私下找林昶佐談立委合作？卓榮泰：沒談到個別或合作模式

2019-03-14 11:12

〔記者周湘芸／新北報導〕民進黨昨天通過下屆總統及立委提名初選作業選務相關事項，共有20個艱困徵召選區，其中2016年禮讓時代力量立委林昶佐的中正萬華選區也在徵召範圍內。但外傳綠營曾私下與林見面要他「不用太擔心」。對此，民進黨主席卓榮泰今透露，雖過年前後跟很多的朋友、團體和其他政黨都見過面，但當時談的議題都是社會大對話的內容跟未來的籌備工作，完全沒有談到個別或是合作的模式。

卓榮泰今早陪同新北市第3選區（三重）立委補選民進黨候選人余天掃街。談到外傳綠營曾私下和林昶佐談立委合作，他表示，站在黨的立場，要從事跟其他政黨的合作，首先會先跟自己黨內做溝通，不會捨近求遠，會以黨內意見做為對外溝通的要點，請大家放心。

余天在旁也補充，因為林昶佐跟自己有交情，這次是林昶佐主動打電話提出輔選活動，跟政治無關。

此外，面對台北市長柯文哲近日指出，高雄市長韓國瑜表態參選2020總統機率很高。卓榮泰也說道，要如何去猜測對方的行為，完全不在黨中央的計劃之下，黨中央只做好團隊工作，他們若有任何計畫，只希望他們能夠好好規劃。

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