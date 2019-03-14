政院拍板修刑法限聚眾鬥毆 不動社維法

2019-03-14 10:44

〔記者李欣芳／台北報導〕為展現拚治安的決心，行政院長蘇貞昌繼宣示嚴懲聚眾鬥毆後，行政院經跨部會協調，今天召開的院會通過修正刑法妨害秩序罪章第149條與第150條，明定3人以上為「聚眾」，並增訂攜帶凶器聚眾鬥毆，刑責可加重至1/2，同時大幅提高罰金，並將「公然聚眾」認定標準限縮在「鬥毆」，為避免引發不當聯想，是要針對集會遊行的聚眾做限縮，政院暫不修正「社會秩序維護法」。

內政部原擬修正「社會秩序維護法」，一併將「聚眾」的認定標準明定為3人以上，不過，內政部次長陳宗彥說，「社會秩序維護法」這次政院並未與刑法一併修正，至於是什麼原因他並不清楚，但據他了解，法務部這次修法放寬「公然聚眾」認定標準，限縮在「鬥毆」，盼外界不要誤解為集會遊行也要法辦。

現行刑法規定，公然聚眾施強暴脅迫者，在場助勢之人處1年以下有期徒刑、拘役或300元以下罰金，首謀及下手實施強暴脅迫者處5月以上、5年以下有期徒刑，政院版修正草案把公然聚眾明確界定為3人以上聚集公共場所，並將罰金300元調升至10萬元。

修正草案新增攜帶凶器犯之、或妨害公眾往來安全，加重其刑至1/2，，而聽從警察機關命令而中止鬥毆、解散群眾，得以減刑。

此外，現行規定要求解散卻不解散者，在場助勢之人處6月以下有期徒刑、拘役或300元以下罰金；政院版修正草案把解散命令次數由3次減為2次，罰金從300元提高到8萬元。

據悉，行政院經跨部會協調，並整合相關民進黨立委意見後達成共識，提報行政院院會通過今天聚眾鬥毆的修法。

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