批黨產會黑機構 郁慕明：新黨執政3個月內廢除

2019-03-14 10:16

〔記者陳昀／台北報導〕要角逐2020總統的前立法院長王金平上午在辦公室會晤新黨主席郁慕明，兩人面談約30分鐘，郁慕明會後受訪時對於是否支持王金平參選沒有正面回應，並表示，假設新黨總統候選人能當家，一定3個月內把蔡政府違法違憲的（作為）都廢除、恢復，像不當黨產委員會根本是個黑機構，為非作歹這麼久，藍營都不講話。

郁慕明指出，兩人今天會面重點不是選總統，而是對兩岸的憂心，在想要怎麼化解蔡政府帶來的對撞、衝突，避免讓兩岸情勢惡化。他說，在他的份際，不介入國民黨的家務事，尊重每個參選人，但也期待參選人能有膽識、魄力，且能跟新黨有些共同主張，共同商討、真正考慮台灣未來發展。

郁慕明說，假設新黨推總統候選人、假設能夠當家，3個月內就把蔡政府違憲違法的（作為），通通廢除、重新恢復，依照中華民國憲法的正道來做，「請問不當黨產委員會是合憲的嗎？根本是個黑機構嘛，為非作歹這麼久，藍營都不講話，以上是新黨的主張」。

郁慕明說，國民黨很多人想出來選總統，是競爭不是鬥爭，每個人拉派系、支持者，都是求勝一定的過程，有些人擔心會有幾個太陽參選，那都自己嚇自己，反正最後出來就一個太陽，只要大家真正團結，「還怕不是太陽嗎？月亮也會變太陽！」

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