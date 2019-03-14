立委補選倒數2天 林智堅二度南下為郭國文助選

2019-03-14 09:42

〔記者萬于甄／台南報導〕台南立委補選選戰倒數2天，民進黨候選人郭國文今早先後在前行政院長賴清德、新竹市長林智堅的陪同下，到善化、新市等地掃街拜票；賴清德再次呼籲選民集中選票、守護台灣，林智堅也拜託鄉親力挺，千萬別選擇只會譁眾取寵的候選人。

此次立委補選前行政院長賴清德全力輔選，投入迄今已第18天，今早仍陪同郭國文在善化路口與大家問候，賴清德再次呼籲選民，3月16日一定要出來投票，集中選票，支持認真、實在，最能照顧各種產業發展的郭國文。

新市永安宮今早成為藍綠候選人交鋒的一站，民進黨候選人郭國文一早8點在新竹市長林智堅的陪同下，前往參拜、掃街，受到不少鄉親熱情支持；隨後國民黨候選人謝龍介10點也將由國民黨主席吳敦義陪同，回防新市，在同一地點掃街拜票。

林智堅提到，昨先到台南住一晚，今早就到新市市場懇託鄉親，郭國文擁有從中央到地方完整的資歷，更有為台南服務的熱誠，是個會做事的好人才。

林智堅也呼籲，選民要選一個有經驗、會做事的立委，千萬不能選一個譁眾取寵、只會「喊玲瓏的候選人；此次立委補選民進黨面臨空前最大的挑戰，但會記取去年九合一大選人民給予的警惕，希望選民能夠再次相挺，讓郭國文有機會為地方服務。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/