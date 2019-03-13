「3個太陽」助選柯呈枋 朱吳馬沒同框「你上台我秒閃」

2019-03-13 22:58

〔記者劉曉欣／彰化報導〕國民黨全力衝刺立委補選，今晚在彰化鹿港的造勢晚會，黨內「4個太陽」就來3個，但全場「3個太陽」，吳敦義、朱立倫與馬英九都沒有完全「同框」過，就算同台也站前後排；吳、馬更是微妙，馬英九一上台，吳敦義握手致意後隨即離開，整場造勢晚會宛如3個太陽在走秀！

彰化縣第一選區是王惠美當選縣長所留下的缺額補選，也是藍軍在彰化縣區域立委僅有的一席，為了力保彰化縣藍軍國會席次，今晚的造勢晚會果然來了3個「太陽」，全場陽光普照。

吳敦義跟候選人柯呈枋、王惠美等人一起大進場，直接走上舞台，朱立倫則是晚了一下子，再自己獨自走進場，還跟民眾握手。

朱立倫搶先助講，而吳敦義就站在後排，形成「同台不同排」，朱立倫說完話一離開，吳敦義就換到前排，隨即開始助講。

馬英九則是最後到場才上台，馬、吳有簡單握手致意，但吳敦義隨即離開舞台，兩人同台時間幾乎不到1分鐘。

而整場造勢晚會雖然有「3個太陽」齊聚，但「同台不同排」，「一同台就秒閃」，巧妙運用「時間差」，實實在在上演了一場「太陽政治學」。

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