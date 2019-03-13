反習中生盼留台 陸委會：兼顧人權保障處理個案

2019-03-13 22:05

〔記者鍾麗華／台北報導〕嘉南藥理大學中生李家寶日前發表反對習近平專制言論，他今天表達希望申請專案長期居留。陸委會晚間表示，我國難民機制雖尚未完備，惟人權是普世價值，政府相關機關會整體考量國際慣例、我方相關法律規範、過往處理案例、人權保障及國際視聽等層面，處理相關個案。

陸委會說，台灣是自由民主的社會，陸生來台就學，可體驗台灣的自由民主及多元文化發展，並分享中國大陸的經驗。李同學在台享有言論自由，其表達期望中國大陸有一天也能像台灣一樣自由民主，是屬於言論自由的一種，希望陸方以文明、理性的態度看待，不要對該生進行打壓或有其他負面作為。

陸委會表示，為進一步完備中國大陸人民尋求庇護處理機制，已擬具兩岸條例第17條修正草案，放寬未經許可入境之中國大陸人民得適用現行政治考量專案長期居留相關規定，並明定渠等申請定居時，無須提出喪失原籍證明，同時免除其未經許可入境之刑事責任。該草案業於105年6月27日經立法院初審完竣，尊重立法院審議結果。

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