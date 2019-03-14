圖表秀出韓國瑜網路聲浪狂跌！ 王浩宇點出「這原因」

2019-03-14 00:05

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜上任以來爭議不斷，近日更因節目主持人黃光芹遭到韓粉攻擊事件而飽受批評。對此，長期觀察網路聲量的桃園市議員王浩宇貼出最新數據圖指出，大多數選民的眼睛終究是雪亮的，韓國瑜聲量下滑，也是因為「支持台灣的聲音正在越來越大」。

韓國瑜相關新聞近來爭議不斷，王浩宇日前統計「臉書的留言、心情表述」，發現韓國瑜當選以來，臉書上首次出現負面情緒比正面情緒多的情形，讓網路聲量呈現「死亡交叉」；昨天（13日）他在臉書PO文貼出最新圖表，只見負面聲量再創新高，王浩宇感嘆，一個星期之前，誰會相信他消風得這麼快？但這件事確實就發生了，韓國瑜網路聲量下滑、負面聲量上升，內部也吵成一團。

至於沒有想過會不會因批評韓國瑜被韓粉霸凌？王浩宇說，「事實上，我在評論韓之前完全沒有考慮過自己，單純是希望把真相帶給選民。」他指出，這件事情告訴我們，支持台灣的聲音正在越來越大，只要堅持理念做對的事、說真話，大多數選民的眼睛終究是雪亮的。

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