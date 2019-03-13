韓國瑜訪中 張志軍：城市交流政治基礎要正確

2019-03-13 19:55

〔中央社〕針對高雄市長韓國瑜將訪問中國，中國海協會長、全國人大代表張志軍今天說，韓國瑜與廈門市長莊稼漢的想法「不謀而同」，兩人如果見面，一定會談得非常愉快，也會富有成果。

但張志軍仍重申中國對兩岸城市交流的一貫立場說，只要雙方在「正確的政治基礎」上共同努力，就能「克服一切障礙，把互利交流合作共贏的利益，帶給兩岸的百姓」。

他並強調，中國歡迎和支持兩岸城市在「堅持九二共識」的基礎上，開展多種形式的交流合作，共同增進「兩岸同胞的親情福祉」。

張志軍傍晚接受部分台灣及香港媒體約訪，對媒體提出的韓國瑜訪中等涉台相關問題，作上述表示。

張志軍並針對「一國兩制」將導致「今日香港明日台灣」的景況聲稱，「祖國完全統一的最後一步，就是台灣回歸」。而「今日香港明日台灣」的說法，是台獨勢力「抹黑一國兩制，阻撓統一進程」的伎倆。

他說，1997年香港「回歸」後20年，經濟規模「翻一番」（成長一倍），而同期的台灣「是沒有做到的」，說明這20年來香港經濟增幅高於台灣。同時，2018年香港經濟成長率是3%，澳門4.7%，台灣僅2.6%。

張志軍聲稱，香港、澳門將隨著「粵港澳大灣區」的建設有更大發展空間。所以，「一國兩制在香港的成功實踐」會對台灣各界產生「越來越大的積極影響」，促使更多人思考，什麼樣的方案才「最有利於台灣同胞的命運，有利於兩岸關係」。

他還宣稱，「一國兩制台灣方案」體現中共總書記習近平「對台灣現實情況的深刻體察，和對島內社情民意的深入體諒」。「還有比一國兩制更能照顧、關愛和體諒台灣廣大同胞的和平統一方案嗎」？

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