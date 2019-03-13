政協會議閉幕再提「習五條」 陸委會：7綱領反制中共圖謀

2019-03-13 20:23

〔記者鍾麗華／綜合報導〕中國第13屆全國政協第2次會議今天閉幕，並通過政治決議，其中涉台部份提到，深入學習貫徹「習五條」精神，堅持「一個中國」原則和「九二共識」，堅決反對台獨。至於中國全國人大會議將於15日閉幕。

陸委會表示，「習五條」主張目的在達成併吞台灣、消滅中華民國的政治企圖，台灣民眾堅決反對。蔡英文總統已於11日召開國家安全會議，提出7項指導綱領，我政府各部門將依據前揭指導綱領，具體反制中共圖謀，團結國人共同捍衛中華民國主權及台灣民主自由。

全國政協政治決議的涉台內容全文為：「深入學習貫徹習近平總書記在『告台灣同胞書』發表40週年紀念會上的重要講話（習五條）精神，堅持『一個中國』原則和『九二共識』，探索兩岸融合發展，深化與台灣島內有關黨派團體和人士的交流，堅決反對台獨分裂圖謀和行徑」。

昨天的政治決議與政協主席汪洋在3日開幕時的工作報告，兩份文件都有提到學習貫徹「習五條」精神，也一併提到深化與台灣有關黨派團體和人士交流，以及堅決反對台獨。無論是政協或人大，在今年「兩會」中涉台部分多次強調要落實「習五條」，此已成為中國對台工作方針。

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