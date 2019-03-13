「胖周瑜」輔選黃振彥 1人力抗藍軍5帥

2019-03-13 18:19

〔記者劉曉欣／彰化報導〕桃園市長鄭文燦今天到彰化為立委候選人黃振彥輔選，1人力抗藍軍5帥，氣勢無法擋；鄭文燦強調，選舉最大咖的是選民，選民手上的選票始終是最寶貴的！

鄭文燦今天下午到鹿港玉聖府參拜，隨即陪同黃振彥車隊掃街拜票，由於藍軍今天上午出動「國會雙帥」蔣萬安與江啟臣，來幫候選人柯呈枋助選，今晚在鹿港的造勢大會，又會有「3將帥」馬英九、吳敦義、朱立倫來連番登台助選，形成綠營由鄭文燦1人，力抗藍營5帥的局面。

鄭文燦說，這場立委補選進入最後關頭，藍綠雙方都是精銳盡出，但最重要的還是選候選人，黃振彥最了解地方民意，長期扎根地方，這裡的選民很有人情味，兩次都用選票來支持黃高票來當選鹿港鎮長，這就是對黃振彥施政能力、政績的認同，這就是勝選保證。

藍軍今天「大咖」壓境，全面搶攻黃振彥的基本盤，鄭文燦被媒體問到綠軍何時有大咖來助選？鄭文燦強調，「最大咖就是選民」，不論多少人誰來助選，選民手上的選票始終是最寶貴的！

鄭文燦說，黃振彥是鹿港國家歷史風景區的推手，這也是鹿港脫胎換骨的大好機會，目前選情是雙方平手，而黃振彥充滿爆發力，他深具信心。

黃振彥說，補選投票率低，將全力找回支持者的感動，讓支持者踴躍出來投票。

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