推自由經濟貿易示範區 國民黨中常會聲援韓國瑜

2019-03-13 18:37

〔記者施曉光／台北報導〕藍營高雄市長韓國瑜最近提出重啟自由經濟貿易示範區構想，引發藍、綠口水戰，國民黨中常會今天聲援韓國瑜，除了做成決議要求立法院黨團研提「自由經貿示範區草案」，儘速推動立法通過，黨主席吳敦義則要求國民黨智庫邀專家學者針對成立自由經濟示範區構想配套措施研提構想，於下週三中常會做專案報告。

國民黨副發言人黃心華轉述指出，中常會討論重大議題時普遍關切台灣是否加入RCEP及成立自由經貿示範區事宜，吳敦義還指示文傳會應就台灣加入區域經濟整合組織現況以及碰壁的狀況，要向社會反映，讓民眾知道台灣的經濟危機，以及對於蔡政府始終拿不出辦法，又沒有加入國際區域經濟整合作為，讓台灣在世界新經濟整合被置之於外，種種失職的表現，要有高度警戒之心。

黃心華指出，多位中常委高度支持韓國瑜重啟自由經貿示範區的構想，吳敦義則在裁示時說，中央應該一起與地方拼經濟，相輔相成，蔡政府卻質疑高雄市政府，應該感到慚愧。

據轉述，吳敦義還說，蔡政府不體恤韓國瑜要把貨賣出去的苦心，反而抹紅藍營的地方政府，批判並給在野黨戴帽子。

國民黨副主席兼秘書長曾永權則說，大家都已經發現只有國民黨在拼經濟，民進黨卻在拼戰爭。

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