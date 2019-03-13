韓國瑜團隊狂唬爛有原因？ 他：這是「奈及利亞詐騙」

2019-03-13 20:43

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜團隊近來爭議不斷，有網友整理了他近日來的「唬爛事件」，表示其實資安領域稱這種手法叫做「奈及利亞詐騙」，目的是不斷拋出大量粗糙的謊言去騙人，重量不重質，勝過花時間製作一個完美的謊言。

網友「Monsun （小鼻子）」昨（12）日在PTT貼文，表示統整了韓國瑜團隊這半個月來唬爛的紀錄，包括稱高雄水管有1萬個洞、稱鄧紫棋代言因對方收費太貴破局、說中國要送熊貓，結果根本就沒有連絡過......等等；原PO網友表示，大家都是聰明人，都覺得為什麼要說這種粗糙謊言，白癡才會信，不過其實資安領域將這種「使用粗糙謊言」的詐騙手法稱為「奈及利亞詐騙」。

原PO表示，製造一個很完美的詐騙可能可以騙到3％的人，不過需要耗費1個月的時間；而一個爛謊言可能只能騙到0.5％的人，但如果韓國瑜一個月製造15個謊言，韓國瑜一個月就能騙到7.5％的人。「這就是奈及利亞式詐騙厲害的地方，不需要每個謊言都很有效」。

原PO更諷刺，「詐騙集團最厲害的就是，當你放棄智障的時候，詐騙集團沒有放棄」，提醒不想被迫接受「和平協議」、「一國兩制」的人，真的要收起知識份子的傲慢，從身邊的長輩們開始溝通。

對此，網友紛紛留言表示「散彈槍打鳥」、「沒辦法，喜韓兒比你想像的多」、「一直騙繼續騙還在騙 為啥智障那麼多？」「韓國瑜最厲害的就是唬爛也不覺得怎樣，說謊也不會不好意思」、「我身邊有年輕人是喜韓兒，就是那種會相信直銷的智障」、「坐等觀察結果」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/